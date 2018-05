¿Por qué una tetera hace más ruido antes de que el agua hierva? [Eng]  

Siempre he querido saber por qué una tetera hace más ruido antes de hervir y después volverse casi silenciosa al hacerlo. Pero con una cámara de alta velocidad se vuelve obvio. El ruido lo causan las burbujas de vapor de agua al estallar en agua relativamente más fría que ellas. A los 70 ºC se alcanza el mayor número de dichas burbujas, a partir de ahí el vapor que contienen ya no se condensa tan bien, por lo que tienen una vida mayor. Y cuando el agua hierve, las burbujas ya no estallan y se vuelve casi silenciosa.