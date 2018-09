Afectados por la LIVG (Ley Integral contra la Violencia de Género), ofrecen su testimonio para la confección del documental "Silenciados, cuando los maltratados son ellos". Hombres y mujeres maltratados, denuncias falsas, custodias y sentencias injustas y desigualdades creadas por una ley que, tras 14 años, no solo no ha solucionado el problema para el que se creó sino que no ha hecho otra cosa que agravarlo.