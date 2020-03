El testimonio de víctima de maltrato: "Nunca te separarás de mí, lo nuestro es amor o muerte"

Después de once años de maltrato, un día decidió llamar al teléfono que había puesto en marcha la Junta de Andalucía. Eran los tiempos en lo que no existía el 016. "El que era mi marido quería que firmara un documento en el que yo me comprometiera a seguir casada con él, aunque él me siguiera pegando", cuenta Ana Bella. Le dijo que no quería que le pegara más. Él le contestó: "No, chiquita no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte". Fue la primera vez que ella le llevó la contraria. Él se puso muy violento.