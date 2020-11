Testimonio de San Antonio María Claret sobre Ntra. Sra. del Carmelo

Una mujer de sesenta y cuatro años se vino a confesar conmigo. En toda su vida no se había confesado más que dos veces. La primera vez que se confesó tenía diez años, y la segunda, veinte, en que se casó. Desde muy niña fue siempre muy mala. Estuvo en diferentes reinos y en todas partes fue malísima. Finalmente volvió a Madrid, su patria, y le vinieron ganas de confesarse, pues que ya hacía cuarenta y cuatro años que no se había confesado, y las dos veces que antes se había confesado, no lo había hecho bien. Yo, al oír su larga y malísima vi