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Los testigos resquebrajan la defensa de Ábalos mientras se reafirma el desbarajuste en los pagos en la sede del PSOE
Los testimonios y peritajes refuerzan la implicación de Aldama y evidencian irregularidades en pagos y contratos durante la pandemia
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FunFrock
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Ni una noticia del juicio de Abalos en portada.
Ni una noticia de la UCO entrando en Ferraz en portada.
Meneame, por una portada limpia de corrpucion socialista
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#2
powernergia
Al final la cosa queda en "desbarajuste".
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