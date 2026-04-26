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Los testigos resquebrajan la defensa de Ábalos mientras se reafirma el desbarajuste en los pagos en la sede del PSOE

Los testimonios y peritajes refuerzan la implicación de Aldama y evidencian irregularidades en pagos y contratos durante la pandemia

| etiquetas: ábalos , psoe , desbarajuste
2 0 1 K 11 Tribunales
2 comentarios
2 0 1 K 11 Tribunales
FunFrock #1 FunFrock
Ni una noticia de los sobres en portada
Ni una noticia del juicio de Abalos en portada.
Ni una noticia de la UCO entrando en Ferraz en portada.

Meneame, por una portada limpia de corrpucion socialista
1 K 21
powernergia #2 powernergia
Al final la cosa queda en "desbarajuste".
0 K 12

menéame