Los test de antígenos ya están disponibles en las farmacias de Asturias, pero no se nota por el momento demanda de este tipo de pruebas. Los médicos no los recomiendan porque no son fiables y piden a la población que continúe aplicando las medidas actuales de lucha contra la COVID-19. Temen que puedan generar un exceso de confianza al no ser 100% fiables.