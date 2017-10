La tesorera del PP niega haber tenido acceso a las cuentas del partido en València, investigadas por financiación ilegal

La tesorera nacional del PP ha alegado que no tenía acceso a las cuentas locales de la organización.Navarro ha asegurado que no sospechó nada sobre la campaña del PP que lideraba la alcaldesa de Valencia Barberá en 2015 porque en la organización nacional tenían un "colchón" de 2 millones de euros que todavía podían gastarse en el conjunto de las campañas locales y no se había llegado al tope legal..ha descrito al PP como "un partido cascada". Se refería a que los responsables por delegación son los gerentes provinciales, que rinden cuentas..