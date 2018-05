Un Tesla en piloto automático se estrella… con un coche de policía aparcado

A Tesla se le acumulan los accidentes con el Autopilot (el “piloto automático”) activado. Ahora, no se ha colisionado contra una mediana, sino que se ha chocado con una patrulla de policía ¡aparcada!, aunque en este caso no hemos tenido que lamentar víctimas humanas. Aún no han trascendido muchos detalles acerca de cómo ha ocurrido exactamente el accidentes; solo sabemos que estaba el sistema “autónomo” activado.