El libro “Prodigal genius; the life of Nikola Tesla” (O’Neill, 1944) difundió la idea de un exacerbado antagonismo entre Edison y Tesla. La figura del científico loco, del genio excéntrico, ya no es patrimonio de Einstein. En las dos últimas décadas la fascinación por la figura de Nikola Tesla ha ido agrandando un mito que supera los incuestionables logros de este gran inventor serbio.