La tesis es floja, no una copia: el equipo de Sebastián cree que pasará el test antiplagio

Fuentes del equipo de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, el grupo sospechoso de haber trabajado como amanuenses para el hoy presidente del Gobierno, niegan que sea una copia o que la hiciera otra persona. Cuatro fuentes de ese gabinete aseguran desconocer todo lo relacionado con la elaboración de la tesis. Con mayor o menor elocuencia, sostienen que Carlos Ocaña no pudo haber sido el 'negro': "Un jefe de gabinete de Industria trabaja 18 horas diarias. No puede hacer una tesis para un exdiputado. No tiene sentido. Nunca le oí hablar