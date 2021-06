Ana Pardo de Vera se despacha a gusto contra Rosa Díez: "Personaje nefasto"

Ana Pardo de Vera, ha sido especialmente crítica con la segunda: "No se me ocurre un personaje más nefasto para seguir que ella". "¿Por qué?", ha preguntado muy interesado Cintora, dando pie a que su compañera se explayara: "Porque ha hecho su carrera política a base de traiciones y de insultos. No solo a los políticos, sino a los ciudadanos y a los periodistas. Es una mujer cuya cuenta de Twitter es pura basura. Lo digo porque además yo he sido víctima de sus campañas de insultos y absoluta depravación. No tiene ningún sentido".