El terrorismo no tiene religión... salvo si el atacante es cristiano

El terrorismo no tiene religión. El terrorismo no tiene religión ni patria. El terrorismo no tiene religión ni ideología. El terrorismo no tiene religión ni apellidos. El terrorismo no tiene religión ni ideología ni color de piel. Son frases que hemos leído hasta la saciedad cada vez que hubo uno atentado terrorista bajo la bandera del “islam”, es decir bajo la bandera de algo que el terrorista consideraba islam. Fuese en Charlie Hebdo, fuese en el Bataclan, fuese en las Ramblas o en Berlín.