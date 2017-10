Los territorios ocupados son la mayor prisión de la tierra

Cincuenta años después de la Guerra de los Seis Días, no se ve el final de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. El aclamado historiador Ilan Pappé proporciona un informe comprensivo y condenatorio de la ocupación en su nuevo libro, The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories (La prisión más grande de la Tierra: Una historia de los territorios ocupados), basado en investigaciones de archivo pioneras y en relatos de testigos presenciales.