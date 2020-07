Terremoto en el Universo SEO: Sponsored, UGC, Nofollow y el link Graph de Google

Enlaces Sponsored y UGC. ¿Qué son exactamente? ¿cuándo tienes que utilizarlos y cuándo no? ¿qué impacto SEO tendrá esto en tu página y en el ecosistema SEO en el corto plazo? Quizás nos encontremos ante una de las mayores novedades en el mundo Google desde tiempos de Panda, así que me veo en la (divertida) obligación de crear el contenido más completo que pueda existir al respecto: Si Google no para quieto los SEOs no podemos quedarnos atrás. La información es poder y he considerado importante crear este post.