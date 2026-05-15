Terminó el conteo de la ONPE al 100% y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Luego de un mes concluyó el conteo de la ONPE al 100%. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lograron los mayores respaldos en la primera vuelta según el conteo oficial de la ONPE. El JNE confirmó que proclamará oficialmente a los candidatos que avanzan a la segunda vuelta el domingo 17 de mayo.
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El otro día vi pasar por San Isidro, Lima, una pintoresca camioneta con un tío disfrazado de no se que, con megáfonos de Roberto Sánchez, donde también se promocionaba a Pedro Castillo, recochineo puro y duro.