Teresa Rodríguez: "Es importante salir de la dinámica del conflicto en la izquierda y ponernos a construir"

Siempre hemos defendido la misma posición desde el primer día en Podemos hasta hoy. Estamos convencidos de que evidentemente las derechas no pueden gobernar ni por acción ni por omisión nuestra. Pero tenemos un proyecto de Andalucía alternativo al del PSOE que en 40 años no ha sabido resolver los problemas estructurales de esta tierra y que, además, ha protagonizado grandes casos de corrupción y que no da indicios de un proceso serio de renovación.