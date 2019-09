Teresa Rodríguez: “Gobernar con el PSOE es peligroso”

Cree que Pedro Sánchez quiere desde el principio ir a elecciones. Y no oculta su profunda desconfianza hacia el PSOE. “Gobernar con el PSOE es peligroso”, afirma. P. ¿Qué opina de la negociación del PSOE y Unidas Podemos para la investidura? R. Ha habido poca sinceridad en la negociación, da la impresión de que no había voluntad de acuerdo. P. ¿Usted no quiere que haya ministros de Podemos? R. Yo quiero que los haya cuando tengamos mayoría para poder cambiar las cosas. No ha habido nunca una oferta sincera de acuerdo de gobierno.