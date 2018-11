Teresa Rodríguez descarta someter a los inscritos un pacto de gobierno con el PSOE

La líder de Podemos en Andalucía descartó someter a consulta entre los inscritos la posibilidad de un pacto de gobierno con el PSOE tras las elecciones. Rodríguez ha recordado que, efectivamente, los estatutos establecen que pactos de gobierno "se pasan siempre por consulta" pero "se dijo ya que no entramos a gobernar con el PSOE porque en Andalucía es un régimen y esa decisión ya se ha tomado".Respecto a la posibilidad de consultar a los inscritos sobre otros pactos, que en esos casos "no hay que hacerlo" porque no está en los estatutos..