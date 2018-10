Teresa, bebé robada: "Si volviera a nacer me gustaría tener la misma vida pero quiero conocer mis orígenes"

Al adoptar padres de Teresa en 1982 en la clínica de La Milagrosa recibieron una clara indicación: "Si algún día pregunta, dadle esta carta". Bajo el título No llores que vas a ser feliz, la misiva, mecanografiada, venía firmada por la madre biológica y en ella exponía que no la quería. La pareja pensó que había realizado una adopción legal y así lo creyó durante los 16 años siguientes. Aquella pequeña siempre supo que era adoptada. Esta joven inició la búsqueda de sus orígenes en 2008, cuando no se sabía de la trama de bebes robados