Un tercio de los hombres congoleños admite haber cometido violencia sexual (ENG)

Más de uno de cada tres hombres encuestados en el este de la República Democrática del Congo admitió haber cometido agresión sexual, y tres de cada cuatro creen que una mujer que "no se vestía decentemente pedía ser violada", hallaron investigadores. Alrededor del 61.4% de los hombres entrevistados dijeron que a veces las mujeres merecen ser golpeadas; El 42.7% piensa que "si una mujer no muestra resistencia física cuando se la obliga a tener relaciones sexuales, no es violación"; y el 27.9% cree que a veces las mujeres quieren ser violadas.