Los terapeutas dicen que está aumentando la fantasía de venganza sobre Trump [ENG]

"No puedo recordar una sola sesión de terapia, durante casi un mes después de la elección de 2016, que no incluyó referencias a la victoria de Trump", dice el Dr. Richard Greene, psicólogo en la práctica privada en Cambridge, Massachusetts. Las reacciones variaron desde sentirse conmocionado y aturdido hasta enojado y asustado. Particularmente poderosas fueron las respuestas de las mujeres que tenían una historia de abuso sexual y tanto hombres como mujeres que tenían una historia de intimidación. [via boingboing, cogido su titular]