El teórico de la 'okupación' que sostiene que "es un derecho, el derecho a una vivienda"

La 'okupación' no es lo que era. Basta con observar cómo se ha convertido en un modus operandi que emplean grupos de ultraderecha como Hogar Social Madrid en España. En Berlín, ciudad que ha gozado de gran tradición 'okupa' y que ahora acusa un fuerte proceso de gentrificación, esta forma de apoderarse del espacio desde los márgenes de la legalidad tiene nuevos días ante sí. "Actualmente el fenómeno parece que no puede durar, hay un sentimiento de temporalidad que no había antes", dice el canadiense Alexander Vasudevan.