La teoría falaz en la MMT

A la gente de la Teoría Monetaria Moderna le gusta decir que los impuestos no financian el gasto público y que el gobierno no necesita ingresos para gastar. Esto está mal en un sentido muy básico. Después de todo, en teoría nadie necesita ingresos para gastar porque podemos gastar a crédito. Mientras tenga un acreedor dispuesto, tiene poder adquisitivo. A nivel del sector privado, todas las cosas que la MMT dice sobre los gobiernos serían ciertas: no pagarían sus deudas, expandirían sus balances, monopolizarían ciertas formas de dinero.