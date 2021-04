La teoría extrema del autismo del cerebro masculino confirmada en un nuevo estudio de gran tamaño, y no, no significa

que las personas autistas carezcan de empatía o sean más "masculinas[ENG]" Dos teorías psicológicas, la teoría de sistematización y empatía de las diferencias sexuales y la teoría del autismo del cerebro masculino extremo, han sido confirmadas por nuestro nuevo estudio, el más grande de su tipo hasta la fecha. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, utilizó datos de casi 700.000 personas en el Reino Unido para probar las teorías.