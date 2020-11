El tenso debate entre Celaá y el presidente de 'Más Plurales'  

¿Alienta la regulación de la programación la reducción de los colegios concertados? Es la pregunta que Jesús Muñoz de Priego, presidente de 'Más Plurales', ha lanzado a la ministra de Educación "La programación de la enseñanza es competencia de las administraciones públicas, y no es por capricho, sino porque son las encargadas de velar por saber dónde, cómo y cuántas plazas de calidad tiene que ofertar, y no las familias. Esto no es un negocio. Son las administraciones públicas las que están obligadas a realizar este trabajo".