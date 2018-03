Tensión en los Rolling Stones: Keith Richards se disculpa con Mick Jagger por sugerirle una vasectomía

Richards concedió una entrevista al Wall Street Journal en la que entre otras cosas definía a su compañero Mick Jagger como "un viejo bastardo", tal como recogía el diario The Guardian. Pero lo que más molestó a Jagger fue que su compañero opinó sobre su reciente paternidad, asegurando que el líder de la banda debía hacerse la vasectomía para no tener más hijos: "Es hora del recorte, no puedes ser padre a esa edad". ¡Esos pobres niños!", exclamaba en la entrevista.