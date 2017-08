Tensión en el Pacífico. Pekín recuerda a Tokio que no es dueño del mar de Japón

El Gobierno nipón alerta al Ejército chino de las consecuencias de aumentar la presencia militar en el mar de Japón. Japón teme que China esté poniendo a prueba sus defensas aéreas para ampliar su influencia militar en el mar de China Oriental. Pekín responde: “Tenemos que hacer ejercicios militares en la zona. La Fuerza Aérea japonesa no puede simplemente establecerse ahí y no marcharse”. Ma ha defendido el despliegue y ha reiterado que las aguas no pertenecen a Tokio. “El mar de Japón no es el mar de Japón”, ha aseverado.