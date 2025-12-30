Tensa reunión en Moncloa al pedir el gabinete del presidente propuestas sociales que no necesiten pasar por el Congreso

La petición desde Presidencia a los ministerios de propuestas de iniciativas que no precisen de votación parlamentaria, pero generen interés ciudadano y debate mediático, provocó una reunión tensa en Moncloa. La reunión se celebró a principios de noviembre, a la vista del bloqueo del Gobierno en las Cortes. La reunión se "agrió" cuando los distintos ministerios plantearon iniciativas sin punch político ni capacidad de generar debate mediático, como la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya.