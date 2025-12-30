edición general
2 meneos
24 clics
Tensa reunión en Moncloa al pedir el gabinete del presidente propuestas sociales que no necesiten pasar por el Congreso

Tensa reunión en Moncloa al pedir el gabinete del presidente propuestas sociales que no necesiten pasar por el Congreso

La petición desde Presidencia a los ministerios de propuestas de iniciativas que no precisen de votación parlamentaria, pero generen interés ciudadano y debate mediático, provocó una reunión tensa en Moncloa. La reunión se celebró a principios de noviembre, a la vista del bloqueo del Gobierno en las Cortes. La reunión se "agrió" cuando los distintos ministerios plantearon iniciativas sin punch político ni capacidad de generar debate mediático, como la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya.

| etiquetas: tensa , reunión , moncloa , gabinete , presidente , propuestas , sociales , congreso
2 0 5 K -17 actualidad
18 comentarios
2 0 5 K -17 actualidad
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Lo sabe de buena tinta ElEspañol porque tenian un periodista presente...

{0x1f602}
2 K 45
Harkon #1 Harkon
A que adivino quien propuso la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya? Urtasun.... :roll:

PD: La noticia se puede leer en modo lectura
1 K 33
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Hoy es el día en el que al CM de Podemos le parece creíble una noticia de El Español. :roll:

PD. El modo lectura no rula. Es muro de pago.
2 K 37
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#9 M.Rajoy estuvo en minoria una legislatura. Y aun asi disponia de partidos de su ideologia (PNV, CiU, Foro,...) para negociar en vez de tirar de decretos-ley.
Sanchez gobierna sin llamemosla "mayoria ideologica".

A mi me preocupa mas que los partidos miren mas para votar medidas sus matematicas electorales que los beneficios de los ciudadanos.
1 K 23
Febrero2034 #11 Febrero2034
#10 Pedro Sánchez está en el gobierno. Es su obligación gobernar. Si gobierna de espaldas al parlamento, sin presupuestos y todo porque no tiene la mayoría, o tiene como objetivo cobrar un mes más la nómina o no se para q quiere estar en el gobierno.
.a no ser q le moleste el parlamento
1 K 15
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#11 Dictadura!!!!

A mi lo que me molestan son los diciembre de 2025.. El mes que viene seras seguramente un enero 2026, con otro nombre claro
0 K 7
Febrero2034 #13 Febrero2034 *
#12 Febrero2034. Que no sabemos leer.
¿te ha molestado mi comentario?¿es falso?

Yo no he dicho dictadura.

El mes que viene Seguirán siendo este nick porque aspiro a volver
0 K 7
Febrero2034 #17 Febrero2034 *
#12 espera. Q eres de Marzo de este año y estas señalandome con el dedo? JAJAJAJAJAJANANANA

Yo tengo la decencia de decir quien era antes, pero veo q tu proyectas tus intenciones aquí.

Cuando quieras, rebate mis argumentos.
0 K 7
#14 VFR
#11 enhorabuena, cuando recurren a tu antigüedad es que los has machacado dejándoles sin argumentos.
1 K 15
Febrero2034 #16 Febrero2034
#14 porque borre mi antiguo usuario, pero antes estaba desde enero de 2007. Podría jactarme de mi antigüedad sin problemas.

No pueden rebatir. Q es lo preocupante. Les molesta la gente nueva
0 K 7
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
#11 Y el Congreso esta para legislar medidas para el beneficio de toda la sociedad.
No para votar por tus intereses electorales aunque sean medidas que benefician a los ciudadanos.

El PSOE ha votado medidas propuestas por el PP en el Gobierno porque beneficiaban a los españoles. El PP cuando ha votado alguna medida propuesta por el Gobierno socialista ha sido "por error" de algun diputado para mantener las apariencias electorales.

El PP puede presentar mañana mismo una mocion de censura pero prefiere un Congreso paralizado.

Cuestion de prioridades.
0 K 16
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 ¿Y? Solo he puesto un ejemplo de que se puede hacer (aunque seguro que ahora al PP le parecera mal).
0 K 16
Febrero2034 #9 Febrero2034
#8 tan mal como le parecía Pedro en aquella época.
Pero que seamos os ciudadanos los q aceptemos ese comportamiento me preocupa
1 K 15
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
El gobierno boicoteando el Congreso.
0 K 13
Dene #2 Dene
- Sin pasar por el congreso
- Sin que las comunidades en rebeldía del PP lo puedan boicotear.
- Sin que se gaste demasiado dinero ....

chungo chungo....
0 K 13
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#2 M.Rajoy uso intensivamente decreto-ley para evitar pasar por el Congreso donde no tenia mayoria absoluta.
1 K 23
Febrero2034 #7 Febrero2034
#6 en 2022. Pedro Sánchez había superado ya a Mariano Rajoy.
Me,imagino q ahora estará más disparado aun
2 K 8
#15 VFR
Poder judicial ... malo
Autonomías ... malas
Legislativo ... malo
Elecciones ...
0 K 8

menéame