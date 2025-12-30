Tensa reunión en Moncloa al pedir el gabinete del presidente propuestas sociales que no necesiten pasar por el Congreso

La petición desde Presidencia a los ministerios de propuestas de iniciativas que no precisen de votación parlamentaria, pero generen interés ciudadano y debate mediático, provocó una reunión tensa en Moncloa. La reunión se celebró a principios de noviembre, a la vista del bloqueo del Gobierno en las Cortes. La reunión se "agrió" cuando los distintos ministerios plantearon iniciativas sin punch político ni capacidad de generar debate mediático, como la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya.
Sanchez gobierna sin llamemosla "mayoria ideologica".
A mi me preocupa mas que los partidos miren mas para votar medidas sus matematicas electorales que los beneficios de los ciudadanos.
.a no ser q le moleste el parlamento
A mi lo que me molestan son los diciembre de 2025.. El mes que viene seras seguramente un enero 2026, con otro nombre claro
¿te ha molestado mi comentario?¿es falso?
Yo no he dicho dictadura.
El mes que viene Seguirán siendo este nick porque aspiro a volver
Yo tengo la decencia de decir quien era antes, pero veo q tu proyectas tus intenciones aquí.
Cuando quieras, rebate mis argumentos.
No pueden rebatir. Q es lo preocupante. Les molesta la gente nueva
No para votar por tus intereses electorales aunque sean medidas que benefician a los ciudadanos.
El PSOE ha votado medidas propuestas por el PP en el Gobierno porque beneficiaban a los españoles. El PP cuando ha votado alguna medida propuesta por el Gobierno socialista ha sido "por error" de algun diputado para mantener las apariencias electorales.
El PP puede presentar mañana mismo una mocion de censura pero prefiere un Congreso paralizado.
Cuestion de prioridades.
Pero que seamos os ciudadanos los q aceptemos ese comportamiento me preocupa
- Sin que las comunidades en rebeldía del PP lo puedan boicotear.
- Sin que se gaste demasiado dinero ....
chungo chungo....
Me,imagino q ahora estará más disparado aun
Autonomías ... malas
Legislativo ... malo
Elecciones ...