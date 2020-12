"Tenía relaciones con chicos y me pasaba dos días vomitando porque me odiaba"

"Imagínate, yo escuchaba en mi casa que lo peor que te podía pasar era tener un hijo maricón. ¡Eso te cala de tal manera! A mí me aterraba defraudar a mi padre. Yo hacía todo lo que se me pedía en superlativo. Si quería que fuera un buen estudiante, me esforzaba para ser el mejor; si había que ser heterosexual, pues luché con todas mis fuerzas para serlo". Sus padres llegaron a llevarle al psiquiatra cuando tenía 14 años. "Pretendían curarme".