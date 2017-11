"Tengo pacientes de cáncer de mama a las que han echado porque no quieren calvas en la empresa"

En opinión de Sonia Rozas,del equipo de psiconcología Ver and Ser,“la realidad es que hay gente que tiene las mismas ganas y la misma actitud pero se encuentran que las empresas no las reciben de la misma manera que a ti. Tengo pacientes a las que han echado porque no quieren calvas en la empresa y a otras a las que les han pedido un informe del doctor que les garantice que no van a fallecer en menos de 3 años.Está totalmente fuera del marco legal, pero es una realidad que es palpable”.Rozas cree que el cáncer siempre se asocia a la muerte,y...