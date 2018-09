¡Tengo una hernia discal! ¿Y ahora qué?

Una hernia discal o una hernia de disco vertebral es algo que todo el mundo teme pero que quizá nunca te han contado como mereces. Repasemos la anatomía de la columna vertebral. A nivel lumbar tenemos cinco vértebras lumbares. El juego del tronco que permite doblar el tronco o extender y rotar es a expensas de los discos vertebrales. Al lado de las vértebras y los discos vertebrales se sitúa (muy cerca) la médula espinal (que no médula ósea). A nivel lumbar la médula espinal ya no existe como tal (ya no es un cable).