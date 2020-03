¿Qué tengo que hacer ahora para reclamar el dinero cobrado de más si soy afectado por las tarjetas revolving?

Hay dos posibles escenarios. Uno: "Si has pagado más de lo prestado puedes reclamar la nulidad del contrato y el exceso de capital más los intereses, el seguro y comisiones que te hayan cobrado". Y dos:" Si todavía no has pagado lo prestado puedes reclamar la nulidad del contrato y la devolución de los intereses, el seguro y las comisiones; y abonar a la entidad prestamista el capital prestado que te quede por pagar".