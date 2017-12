Tengo esclerosis múltiple. Soy un hombre afortunado. La asociación de estos dos términos puede parecer un disparate y así, sin más, efectivamente lo es. Tener esclerosis múltiple no es ninguna bendición, tampoco una maldición, es un suceso, sin más, de la propia naturaleza humana. Nadie hace nada para merecérselo, ni tampoco para no merecérselo, también hay que decirlo. Tengo esta enfermedad, que yo tenga claro, desde hace doce años, en ese tiempo he ido haciéndome, cada vez más, una persona dependiente, he tenido que ir renunciando, en buena