Tengo anticuerpos y muchos. Inna Finogenova

Me acaban de llegar los resultados del test de anticuerpos que me hice ayer. Tengo anticuerpos y muchos. Antes de vacunarme no los tenía, los generó la vacuna. Sobre los efectos indeseados: fiebre 38.4 el día de la primera inyección (que bajé con paracetamol), debilidad, jaqueca. Después de la segunda inyección no tuve ningún efecto adverso. Ahora: a vivir.