Tengo 8 años y me gusta "que no me quepa en la boca"  

Smartphone de Daniela, 8 años. App Musical.ly. Elegir Música. Hashtag del momento: #Mayores . Grabar. "A mí me gustan mayores". Guiño. "A mí me gustan más grandes". Lengua. "Que no me quepa en la boca". Morritos. Publicar. 15 segundos es exactamente lo que tarda una menor en difundir su imagen a millones de personas, interpretando con movimientos provocativos las letras más violentas y machistas del reggaeton. Entre esos millones de personas se encuentran otros menores y también acosadores, violadores, pedófilos, extorsionadores o depravados.