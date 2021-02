«Tengo 23 años y llevo 9 días hospitalizada, que nadie piense que libra por ser joven»

Su madre, que trabaja como limpiadora en el CHUO, dio positivo dos días antes de que la joven supiese que estaba infectada en un cribado que hicieron en su planta. «Pero no puedo saber si yo me contagié antes, porque aunque salía de casa siempre superprotegida, tenía que salir a hacer la compra o ir a clase», relata. Días antes de su positivo tuvo su último examen en Educación Social. Iria dice que no buscan culpables, «porque no sabes quién pudo contagiarse primero», si ella, su madre, su padre o su pareja (con quien vive).