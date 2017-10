El videojuego Tengai Makyou Zero / Far East of Eden Zero ha recibido una traducción amateur al inglés después de años de duro trabajo. Un equipo encabezado por LostTemplar, byuu y Tom ha lanzado un parche que traduce este mítico RPG para la Super Nintendo al inglés, aunque la traducción sólo funciona de momento en los emuladores bsnes y higan.