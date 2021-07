“Tener pareja no es fácil... ni imprescindible”

- ¿La pareja no es fácil ni imprescindible? - La pareja no es fácil ni imprescindible, pero la estamos haciendo cada vez más, de ahí que haya más rupturas patológicas tras prolongar relaciones indeseables. - ¿Por qué nos obcecamos en tener pareja? - Porque hemos olvidado la relevancia de la intimidad sin pareja para los humanos. - ¿Necesitamos amar no solo en pareja? - Bueno, los budistas de mi familia en cambio practican el desapego –no te aferres a ninguna relación y así no sufrirás cuando acabe–, pero mis parientes tántricos les replican...