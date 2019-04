Por qué tener una estrategia frente a la pobreza energética es motivo de celebración

El mero hecho de que se haya aprobado una estrategia para luchar contra la pobreza energética, ya es un motivo de celebración. Durante muchos años en España se ignoró el problema de la pobreza energética. Es más, hubo un tiempo (más cercano de lo que pensaríamos) en el que se siguió la premisa “si no se habla de algo, ese algo no existe, lo que provocó que, por ejemplo, la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” que marcaba el futuro de la mejora de nuestros edificios no incluyera...