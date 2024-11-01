Tener coche nuevo nuevo en Europa es un lujo: por lo que cuesta uno aquí te puedes comprar tres coches nuevos en China

Mientras el precio medio de los coches nuevos no deja de subir en los mercados occidentales, en China los coches nuevos cada vez tienen precios más competitivos. La cuestión es que en China también se pueden comprar coches grandes y premium, pero hay un rango de precios mucho más amplio que en otros mercados, como el nuestro, donde encontrar coches nuevos por debajo de los 15.000 euros se ha convertido en una tarea francamente complicada.