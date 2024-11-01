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Tener coche nuevo nuevo en Europa es un lujo: por lo que cuesta uno aquí te puedes comprar tres coches nuevos en China

Mientras el precio medio de los coches nuevos no deja de subir en los mercados occidentales, en China los coches nuevos cada vez tienen precios más competitivos. La cuestión es que en China también se pueden comprar coches grandes y premium, pero hay un rango de precios mucho más amplio que en otros mercados, como el nuestro, donde encontrar coches nuevos por debajo de los 15.000 euros se ha convertido en una tarea francamente complicada.

| etiquetas: coche , europa , china , lujo , premium , automóvil
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4 comentarios
8 1 0 K 94 actualidad
#1 albx
Volkswagen vende el Id4 desde18.000 euros en China y 40.000 en Europa, más del 100%. Eso no se justifica ni con aranceles ni con gastos de transporte, es un robo a los europeos.
forococheselectricos.com/2025/01/volkswagen-id4-renueva-china-precio-m
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#4 CuiProdestHocBellum
#1 Recuerda que la mayoria de paises U.E, y el parlamento Europeo, están regidos por las derechas y ultraderechas... Por propia elección de los europeos. Si votas leopardos, no obtienes gatitos...
Nadie va a regular esto. Nadie va a impedir que gobierne la estupidez y la avaricia en vez de la cordura, si los ciudadanos europeos no empiezan a tener claras sus prioridades. Tenemos problemas afrontables y subsanables derivados de la inmigración, del cambio del paradigma energético y de la implementación de medidas para enfrentarnos (ya no evitarlo) al cambio climático.
Pero los ciudadanos, influidos o no por los poderes económicos y mediáticos, hemos elegido la salida simplista a problemas complejos. Y eso nunca acaba bien.
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Kantinero #2 Kantinero
Hombre claro si es nuevo nuevo …..
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Uge1966 #3 Uge1966
Irme a vivir a China para comprar más barato el coche no creo que me compense...:-|
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menéame