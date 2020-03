Tener un cerebro grande o criar muchas veces permite a las aves ser buenas urbanitas

Para sobrevivir en las calles de las ciudades los pájaros necesitan tener un cerebro grande o, en caso de que esto no sea así, tener muchas oportunidades para reproducirse. Así concluye un estudio publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution en el que han participado el CREAF, la University College London (Inglaterra) y la University de Gothenburg (Suecia). El estudio da nuevas pistas sobre cómo los animales salvajes se adaptan a la jungla urbana.