Tenemos un problema con la compasión

La idea de que la víctima es depositaria de la verdad del conflicto político en el que se ve inmersa es gratificante, por su simpleza...

Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca *
Maravilloso artículo en el que el autor escribe primero que la compasión es la mayor aportación del cristianismo (lo que es falso) para después dar una pirueta y venir a decir que eso es una cosa y la otra es la compasión porque sí. Como de lo Rajoy con lo de "ser solidario a cambio de nada". O se es cristiano de verdad, o no se es. Pero qué no vendan la burra, que parece que no se han leído los Evangelios.
vicus. #3 vicus.
E leído El Debate y la verdad, oxímoron de libro.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... pero a menudo distorsiona la realidad, turba el justo juicio y convierte el victimismo en una posición falsamente prestigiosa. Jonathan Haidt, en 'La transformación de la mente moderna', y Daniele Giglioli, en 'Crítica de la víctima', desarrollan esto desde dos perspectivas diferentes, si bien complementarias...
#4 AcidBore
Panfleto reaccionario explicando como ser buen cristiano y votante de ultraderecha a la vez y no reventar el incoherenciómetro.
