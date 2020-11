“Tenemos ingresadas personas que todavía niegan la existencia del virus”

El virus es real, está aquí y tiene una alta morbimortalidad. Lo que quiere decir que no solo ocasiona un incremento de la mortalidad, sino que, además, en los supervivientes, estamos viendo unas secuelas crónicas, a largo plazo, incluso en personas jóvenes”, afirma María Cristina González, jefa de la Unidad de Enfermería Causa. Era de esperar que salieran personas negacionistas, que no creen en el virus. El problema es que no cumplen las medidas sanitarias y, por lo tanto, tienen mayor riesgo de infectarse y de propagar el virus.