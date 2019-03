Lo que tenemos que hacer los argentinos para ahorrar

El 2018 fue de los peores años en cuanto a macro economía en el país. Esta nota de un mini diario de buenos aires lo dice todo. ¿Como puede ser que tengamos que ahorrar hasta en lo que comemos? Y no me refiero a no comer en restaurantes o pedir en casa. Es increíble como los argentinos tenemos que adaptarnos siempre a gobiernos nefastos y totalmente ineficientes.