¿Tenemos derecho a la legítima defensa?

A raíz de mi anterior entrada y de comentarios de gente que decía que no existe en España un derecho a la legítima defensa, sino que esta es una circunstancia que exime o atenúa la responsabilidad criminal, escribí unos tuits hoy en los que explicaba que esto no es correcto y que por supuesto que existe un derecho a la legítima defensa. Varias personas han insistido en que no, se han puesto a explicarme las circunstancias eximentes (asombroso) y, uno de ellos, me ha dicho que no entiende por qué afirmo esto y ¡que yo sé que no tengo razón!