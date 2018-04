¿Qué tendrán que hacer los periodistas para ganarse las habichuelas?

Los periodistas no saben cuál será su futuro a 1, 5 o 10 años porque las sociedades, en general, y las empresas, en particular, tampoco conocen a ciencia cierta en qué entorno tendrán que desenvolverse. La sociedad ha mutado y las relaciones y rutinas de las personas se han transformado. Se han adquirido nuevos hábitos y otros se han perdido. Hace una década, los ciudadanos bajaban el domingo al quiosco para comprar el periódico, mientras que una gran parte de ellos ya no lo hace.