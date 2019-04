"Tendrán bloqueado el Open Arms hasta que el coste político de hacerlo sea más alto que el de liberarnos"

Hoy el programa La Cafetera se ha emitido desde la cubierta del Open Arms, el barco de rescate de refugiados, paralizado por el gobierno de España en el puerto de Barcelona desde el 8 de enero. El fundador de la ONG, Oscar Camps ha asegurado: “Las razones del bloqueo del Open Arms son puramente políticas” y las ha vinculado con las elecciones generales del 28 de abril: “Sigue muriendo gente en el mar o en las fronteras. Pero no lo sabemos. No hay testigos. Desde que estamos retenidos, no hay noticias. Ningún medio habla de ello.