El arte digital es un concepto diverso y heterogéneo. Por eso, en ocasiones se hace difícil definir qué es una obra de arte digital, ya que son creaciones realizadas con herramientas tan dispares que es complicado etiquetar lo que es, o no, arte digital. Para aportar un poco de luz sobre este tema y comprender que, quizás, hoy en día ya no es tan importante definir qué es arte y qué no, hemos preparado un breve recorrido sobre la historia y los artistas digitales.