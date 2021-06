El Gobierno tiene como objetivo acabar con la excesiva temporalidad del mercado de trabajo español. Es una petición de Bruselas, que ve como una anomalía dentro de la UE lo que ocurre en España. Y no se justifica por la dependencia del sector turístico, porque otros que también dependen de este sector tienen mejores números. Pero la temporalidad no se acaba con una reforma del modelo de contrato, hay que cambiar el fondo no la forma. Pero quizás donde primero hay que mirar es en la propia administración.