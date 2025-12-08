edición general
El temporal provoca un espectacular desprendimiento en los acantilados de Campelo, en Valdoviño

El temporal provoca un espectacular desprendimiento en los acantilados de Campelo, en Valdoviño  

El suceso se produjo esta tarde en un área muy frecuentada durante los meses de verano, pero en la que hoy afortunadamente no había nadie debido al mal tiempo

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Un pequeño argayo de nada... :troll:
